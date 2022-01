Il re del pollo Francesco Amadori licenzia la nipote | Le regole valgono per tutti

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladi, l'imprenditore avicolo noto in tv per il claim 'Parola diAmadorì, è statata dall’azienda cooperativa che porta il nome del nonno. A dare la notizia...

Advertising

infoiteconomia : 'Fuori di qui, parola di Amadori': il re del pollo licenzia in tronco la nipote - CiccioniSe : RT @lasiciliait: Il 're del pollo' Amadori ha licenziato la nipote - lasiciliait : Il 're del pollo' Amadori ha licenziato la nipote - homelandius : @repubblica Quindi se c'è un Rè del pollo, esiste anche il regno dei polli. - fortunatozeta : RT @Ginko_21: Thread curato e accurato, un piacere leggerlo e ricordare tutte le tappe di questa storia. Mi sento di dare il mio piccolo um… -

Ultime Notizie dalla rete : del pollo

Agenzia ANSA

Francesca Amadori era la responsabile della comunicazionegruppo. Da quanto si apprende, da tempo i rapporti tra le parti erano tesi e martedì mattina è stato consegnato alla nipote l'avviso dell'...Francesca Amadori era la responsabile della comunicazionegruppo. Da quanto si apprende, da tempo i rapporti tra le parti erano tesi e martedì mattina è stato consegnato alla nipote l'avviso dell'...CESENA La nipote di Francesco Amadori, l'imprenditore avicolo noto in tv per il claim 'Parola di Francesco Amadori', è stata licenziata dall'azienda cooperativa che porta il nome del nonno. A dare la ...Guai in vista in Cina per KFC: la nota catena di fast food è stata accusata di troppi e inutili sprechi alimentari.