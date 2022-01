Roberta Giusti | il nuovo tatuaggio dopo la scelta a UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Finalmente è andata in onda ladia UeD. Anche in questo caso le anticipazioni che circolavano in rete erano azzeccate: è uscita dallo studio con Samuele. Prima però ha “mandato a casa” Luca, che per la cronaca siederà presto sul trono. “La pazienza a volte è lagiusta. Ora so cosa vuol dire aspettare quando si vuole veramente qualcuno”, ha detto la tronista davanti a tutti a UeD. “Ho trovato una persona che mi ha teso la mano, una persona con la quale mi sento la versione migliore di me. Le paure me le tengo perché vorrei che iniziassero a diventare certezze fuori da qua”, ha continuatoparlando direttamente con Samuele. Che ha accettato., il...