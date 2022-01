Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla dama del Trono Over, Ida Platano: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla dama del Trono Over, Ida: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

FabrizioRio1 : RT @PanariellinaIda: Paul Young Everytime You Go Away vediamo se il nostro esperto musicale @MDL22 sa chi fece la cover in Italiano di ques… - PanariellinaIda : Paul Young Everytime You Go Away vediamo se il nostro esperto musicale @MDL22 sa chi fece la cover in Italiano di… - PanariellinaIda : Paul Young Everytime You Go Away vediamo se il nostro esperto musicale @MDL22 sa chi fece la cover in Italiano di q… - dani24072896 : #uominiedonne A chi si chiede perché Maria non molli gente come Armando, Gemma, Ida e Biagio. Guardate questo scemp… - JuLs_319 : RT @Derekstranamore: Ida che rompe con questa mentalità da adolescente di ff su wattpad secondo cui la passione si può avere solo col ragaz… -