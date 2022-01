Azione-+Europa | Rotondi | ' auguri a Calenda e Della Vedova | ma non è direzione giusta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Quelle disono esperienze che si richiamano a personalità molto capaci e utili al Paese,, Costa. Si mettono insieme, è una cosa buona, gli faccio i migliori". Gianfrancodice la sua sul patto federativo trache, come hanno spiegato Carloe Benedettostamattina, punta ad aggregare l'area di centro liberal democratica. Si tratta di una iniziativa utile per definire meglio l'offerta politica di Centro? "Io non separo mai la politica dalla cultura. La crisipolitica italiana nasce quando separiamo i contenuti dai contenitori: rimangono i ...