Calciomercato Genoa, Sabelli in uscita: Brescia in pole position (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Genoa sta lavorando molto anche sul fronte uscite nel Calciomercato: tra i primi a partire Sabelli, vicino al ritorno al Brescia Genoa come sempre attivissimo in chiave Calciomercato, malgrado anche i dubbi sul possibile esonero di Shevchenko. Tra i giocatori in uscita c’è anche il laterale destro Stefano Sabelli, sul quale è caldissima la battaglia tra alcuni club di Serie B. Come riferito da Sportitalia, nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso del Brescia a Frosinone e Benevento, con l’obiettivo di riportare il terzino con la maglia delle Rondinelle. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilsta lavorando molto anche sul fronte uscite nel: tra i primi a partire, vicino al ritorno alcome sempre attivissimo in chiave, malgrado anche i dubbi sul possibile esonero di Shevchenko. Tra i giocatori inc’è anche il laterale destro Stefano, sul quale è caldissima la battaglia tra alcuni club di Serie B. Come riferito da Sportitalia, nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso dela Frosinone e Benevento, con l’obiettivo di riportare il terzino con la maglia delle Rondinelle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Nani torna in Italia? L'ex Lazio, attualmente svincolato, è stato proposto a @BfcOfficialPage e @GenoaCFC - DiMarzio : #Calciomercato, @GenoaCFC | Si lavora per il ritorno di #Piatek: c'è già l'accordo con l'@HerthaBSC. La situazione - DiMarzio : Il @genoa trova l’attaccante e chiude per Kelvin #Yeboah dallo #SturmGraz @SkySport #calciomercato - BFCNews1909 : ????| Si accende il mercato del #Bologna. Il #Sevilla punta forte su #Orsolini con una offerta, per ora bassa, per l'… - DenisBianco : RT @NicoSchira: Pietro #Pellegri al bivio: suo Entourage ha sondato terreno con #Genoa, #Torino, #Cagliari e #Bologna che cercano punta di… -