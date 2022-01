Cagliari-Bologna, problemi respiratori per Pavoletti: a lungo a terra, costretto a uscire (Di martedì 11 gennaio 2022) Attimi di paura all’Unipol Domus per l’infortunio occorso a Leonardo Pavoletti. Il centravanti del Cagliari contro il Bologna finisce giù dopo un duro scontro con un avversario ed è costretto a uscire dal terreno di gioco non prima di essere rimasto a lungo a terra, in una posa immobile come se gli mancasse il respiro. Tanta paura per tifosi e compagni, visto che in alcuni momenti sembrava esserci preoccupazione per i problemi respiratori del livornese. Per fortuna l’attaccante si rialza ed esce sulle sue gambe, molto affannato però. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Attimi di paura all’Unipol Domus per l’infortunio occorso a Leonardo. Il centravanti delcontro ilfinisce giù dopo un duro scontro con un avversario ed èdal terreno di gioco non prima di essere rimasto a, in una posa immobile come se gli mancasse il respiro. Tanta paura per tifosi e compagni, visto che in alcuni momenti sembrava esserci preoccupazione per idel livornese. Per fortuna l’attaccante si rialza ed esce sulle sue gambe, molto affannato però. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #CagliariBologna, preoccupazione per #Pavoletti: a lungo a terra, costretto a uscire per problemi respiratori - sportface2016 : +++#Bologna furioso con la Lega #SerieA: 'Siamo allibiti, giocare martedì a #Cagliari è una scelta vessatoria e imm… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Calciodiretta24 : Serie A, Cagliari - Bologna 1-1: tabellino, marcatori e statistiche - eleuricchio : RT @sportface2016: #CagliariBologna, preoccupazione per #Pavoletti: a lungo a terra, costretto a uscire per problemi respiratori https://t.… -