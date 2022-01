Super Green pass: cortocircuito tra Vescovi e CEI | E a pagare le conseguenze sono i più fragili (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alcuni Vescovi hanno deciso di loro iniziativa di spingersi oltre a quanto loro richiesto, escludendo così i fedeli dai Sacramenti. Nonostante la CEI non abbia emanato alcuna disposizione sull’obbligo di Green pass per i fedeli, e nemmeno lo Stato italiano. sono sempre di più i casi analoghi e di conseguenza crescono anche i fedeli scontenti rispetto alle L'articolo Super Green pass: cortocircuito tra Vescovi e CEI E a pagare le conseguenze sono i più fragili proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alcunihanno deciso di loro iniziativa di spingersi oltre a quanto loro richiesto, escludendo così i fedeli dai Sacramenti. Nonostante la CEI non abbia emanato alcuna disposizione sull’obbligo diper i fedeli, e nemmeno lo Stato italiano.sempre di più i casi analoghi e di conseguenza crescono anche i fedeli scontenti rispetto alle L'articolotrae CEI E alei piùproviene da La Luce di Maria.

Advertising

VittorioSgarbi : Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! - MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - Agenzia_Ansa : Scattano le nuove regole. Da oggi si potrà accedere solo col green pass rafforzato in bar, ristoranti, alberghi, pi… - Volpe131 : RT @AzzurraBarbuto: Quando non avevamo il vaccino, potevamo muoverci solo con l’autocertificazione. Ora che abbiamo il vaccino e oltre il 9… - ABrusaaa : RT @Giornaleditalia: #VittorioSgarbigreenpass Vittorio Sgarbi sulle misure del governo: 'Super Green Pass, tamponi, persecuzione non vaccin… -