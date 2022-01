Draghi non serve più al Pnrr, ma alla nostra politica estera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mario Draghi è davvero inamovibile dal suo posto? Sul serio senza di lui le riforme del Pnrr non possono andare avanti? Chi lo crede s’illude e preferisci aggrapparsi alla sempre consolante idea dell’uomo solo al comando. Basta guardare con più attenzione la relazione sull’avanzamento del piano europeo presentata dal governo prima di Natale per comprendere che un uomo solo può ben poco di fronte alla vastità di obiettivi richiesti e istituzioni coinvolte. I target raggiunti sono già 51, ma per la seconda rata del Pnrr ne serviranno altri 45, di cui 30 investimenti e 15 riforme. Queste andranno messe in campo entro il 30 giugno per consentire al nostro Paese di staccare anche la seconda tranche di finanziamenti Ue, identica nell’ammontare alla prima (24,1 miliardi). Rispetto al primo ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) Marioè davvero inamovibile dal suo posto? Sul serio senza di lui le riforme delnon possono andare avanti? Chi lo crede s’illude e preferisci aggrapparsisempre consolante idea dell’uomo solo al comando. Basta guardare con più attenzione la relazione sull’avanzamento del piano europeo presentata dal governo prima di Natale per comprendere che un uomo solo può ben poco di frontevastità di obiettivi richiesti e istituzioni coinvolte. I target raggiunti sono già 51, ma per la seconda rata delne serviranno altri 45, di cui 30 investimenti e 15 riforme. Queste andranno messe in campo entro il 30 giugno per consentire al nostro Paese di staccare anche la seconda tranche di finanziamenti Ue, identica nell’ammontareprima (24,1 miliardi). Rispetto al primo ...

