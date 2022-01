Djokovic vince la causa e può giocare gli Australian Open, ma non è detta l’ultima (Di lunedì 10 gennaio 2022) La decisione del Giudice Anthony Kelly Novak Djokovic potrebbe giocare gli Australian Open. Il condizionale è d’obbligo visto che non è detta comunque l’ultima parola. Nelle prime ore della mattina italiana di oggi, lunedì 10 gennaio, il giudice Anthony Kelly ha deciso di cancellare la revoca del visto a Djokovic. È stata anche ordinata la restituzione del passaporto e il pagamento delle spese legali dello sportivo. Il tennista, intanto, è stato rilasciato e ora effettivamente è di nuovo libero e ha la chance di lasciare il Park Hotel, la struttura tanto discussa della sua “detenzione”. Nella motivazione del giudice si legge: “Se Djokovic avesse avuto più tempo per consultare i suoi legali, avrebbe risposto in maniera più chiara al Border ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) La decisione del Giudice Anthony Kelly Novakpotrebbegli. Il condizionale è d’obbligo visto che non ècomunqueparola. Nelle prime ore della mattina italiana di oggi, lunedì 10 gennaio, il giudice Anthony Kelly ha deciso di cancellare la revoca del visto a. È stata anche ordinata la restituzione del passaporto e il pagamento delle spese legali dello sportivo. Il tennista, intanto, è stato rilasciato e ora effettivamente è di nuovo libero e ha la chance di lasciare il Park Hotel, la struttura tanto discussa della sua “detenzione”. Nella motivazione del giudice si legge: “Seavesse avuto più tempo per consultare i suoi legali, avrebbe risposto in maniera più chiara al Border ...

Advertising

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - GuidoDeMartini : ?? E ALLA FINE, COME SEMPRE, IL N 1 DJOKOVIC VINCE: OK, giocherà in Australia. #AusOpen #Djokovic???? - Agenzia_Ansa : La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. Un… - Rock42719224 : RT @FQLive: #ULTIMORA Djokovic vince in tribunale: revocata la sospensione del visto per l'Australia - mostra76 : RT @RadioGenova: Novak Djokovic vince la causa contro governo australiano, ordinato l'immediato rilascio. Al momento può giocare Australian… -