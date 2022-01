Alessandra Mastronardi annulla le nozze, è tornata single? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ormai sembrava solo questione di tempo per il 'sì' tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall . La proposta c'era stata, romantica come da manuale nel giorno del 35esimo compleanno dell'attrice e per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ormai sembrava solo questione di tempo per il 'sì' trae Ross McCall . La proposta c'era stata, romantica come da manuale nel giorno del 35esimo compleanno dell'attrice e per ...

Advertising

marghe18435044 : RT @alemastronardif: Buonasera amici! ?? Oggi vorremmo augurare un meraviglioso compleanno alla sorella di Alessandra Mastronardi: tanti tan… - drogataditv : RT @alemastronardif: Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1963… - idiseredati : RT @alemastronardif: Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1963… - alemastronardif : Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1… - pattanna66 : Alessandra Mastronardi in questo momento #leredita -