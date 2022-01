Scuola: screening studenti sardi, 68mila test e 2% positivi (Di domenica 9 gennaio 2022) Adesione alta in Sardegna nel weekend in occasione della campagna di screening per il contrasto alla diffusione del Covid - 19 in vista della riapertura delle scuole dopo le festività natalizie. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Adesione alta in Sardegna nel weekend in occasione della campagna diper il contrasto alla diffusione del Covid - 19 in vista della riapertura delle scuole dopo le festività natalizie. Un ...

Advertising

matildesjt : RT @cagliaripad: Scuola, screening finito | 68mila i test e solo il due per cento di positivi - cagliaripad : Scuola, screening finito | 68mila i test e solo il due per cento di positivi - ComuneLAquila : #Screening: 5722 tamponi effettuati in tre giorni, 102 i positivi #Covid_19 #scuola #laquila ?? - UnicaRadio : Scuola: troppa incertezza, studenti sardi chiedono la Dad Screening in corso per il ritorno a scuola in Sardegna.… - zambrellik : @CarloCalenda Carlo non sono mancate certezze e chiarezza; per la scuola non è stato fatto nulla di strutturale. Po… -