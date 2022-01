Atp Melbourne, vince Nadal: per lui 89esimo titolo in carriera (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafael Nadal ha vinto l’Atp 250 di Melbourne, battendo in finale il qualificato statunitense Maxime Cressy, numero 112 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3. Per lo spagnolo, numero 6 del mondo, al rientro dopo cinque mesi di stop, si tratta del titolo numero 89 della sua carriera e della diciannovesima stagione di fila con almeno un trofeo (record dell’era open). Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafaelha vinto l’Atp 250 di, battendo in finale il qualificato statunitense Maxime Cressy, numero 112 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3. Per lo spagnolo, numero 6 del mondo, al rientro dopo cinque mesi di stop, si tratta delnumero 89 della suae della diciannovesima stagione di fila con almeno un trofeo (record dell’era open). Funweek.

Advertising

Eurosport_IT : RAFAAAAAAAA! ?????? Nadal batte Cressy e conquista l'ATP 250 di Melbourne: il maiorchino diventa il primo nella stori… - FBiasin : 7-6 6-3 a Cressy: a Melbourne #Nadal vince un titolo Atp per la 19esima stagione consecutiva. Fenomeno.… - Agenzia_Ansa : Tennis: Nadal vince Atp Melbourne, non giocava da agosto. Lo spagnolo in finale supera lo statunitense Cressy 7-6 6… - serenel14278447 : Tennis: Nadal vince Atp Melbourne, non giocava da agosto - TV7Benevento : Tennis: Nadal vince l'Atp 250 di Melbourne, 89° titolo in carriera... -