Scuola | prof e genitori | Sciopero bianco e della fame contro discriminazione studenti no vax

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La discriminazione fra studenti vaccinati, che potranno rimanere in classe e non vaccinati, che dovranno andare in Dad, è inaccettabile. Personalmente se dovesse capitare nelle mie classi, per protesta non farò lezione, rimanendo in aula a discutere della (in)costituzionalità di questo provvedimento governativo e di cosa fare per contrastarlo". Il fronte del dissenso sul nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici, con divisione tra studenti vaccinati e non vaccinati con soglia a 12 anni, prende corpo alla base in iniziative concrete lanciate sui social come la 'proposta di Sciopero bianco contro la discriminazione degli studenti no vax', lanciata in una chat della

