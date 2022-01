L’addio di Insigne sembra la performance del fratello di Parascandolo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 gennaio 2022) Siamo interdetti. Nel giro di un mese il Napoli ha salutato due suoi calciatori con modalità a dir poco stravaganti. Manolas è partito per la Grecia, e ce lo siamo ritrovati il giorno dopo sorridente con la maglia dell’Olympiacos di fronte a una folla esultante. E adessoche ufficializza il suo passaggio al Toronto con un video cheun estratto di “Scherzi a parte” o una di quelle trasmissioni anni Novanta delle tv private napoletane. Una sorta di riedizione deldidi “Così parlò Bellavista”. Un addio talmente kitsch, per non dire cafone, cheirreale. Il Toronto sui propri canali social lo ha presentato come se fosse arrivato Lionel Messi. E fin qui, nulla quaestio. Chi vive a Toronto, racconta che oggi lì si parla solo die lì non ...