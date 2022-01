Variante Sanremo | la Rai trema | anche il Festival è a rischio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Variante Sanremo

Ultime Notizie dalla rete : Variante Sanremo

Anche quest'anno la pandemia può lasciare il segno sul Festival di Sanremo. Il sindaco, Alberto Biancheri, ha già messo le mani avanti: purtroppo anche questo non sarà un Festival come da tradizione. Gli eventi paralleli non ci saranno, mentre le poltrone del teatro ...