Rissa dinanzi ad un locale a Napoli | ferito un 41enne | denunciato l’aggressore

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quando sono giunti i carabinieri era a terra sanguinante con diverse ferite da arma da taglio. Soccorso e portato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è tuttora ricoverato, guarirà in 41 giorni. Protagonista della vicenda, avvenuta la scorsa notte in via Pica, a, un cittadino ucraino di 41 anni. I militari hanno accertato che poco primaad undella zona c’era stata una. Le immediate indagini effettuate dai militari hanno permesso di identificare, un 54enne connazionale della vittima che è statoper lesioni aggravate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.