Non c’è pace per Ihattaren: c’è una novità sul suo futuro (Di venerdì 7 gennaio 2022) novità sul suo futuro. Mohamed Ihattaren e l’Italia, un matrimonio che non s’ha da fare: il giovane centrocampista olandese starebbe trattando un eventuale ritorno in patria. L’Utrecht, squadra della sua città natale, potrebbe decidere di prelevarlo in prestito dalla Juventus. Juventus Ihattaren CalciomercatoLa sua avventura in Italia è durata pochissimo, ma dopo il cambio d’agente (da Raiola a Dursun) avrebbe intenzione di chiedere alla società che ne detiene il cartellino, la Juventus, di interrompere il prestito alla Sampdoria per poi essere ceduto, appunto, all’Utrecht. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022)sul suo. Mohamede l’Italia, un matrimonio che non s’ha da fare: il giovane centrocampista olandese starebbe trattando un eventuale ritorno in patria. L’Utrecht, squadra della sua città natale, potrebbe decidere di prelevarlo in prestito dalla Juventus. JuventusCalciomercatoLa sua avventura in Italia è durata pochissimo, ma dopo il cambio d’agente (da Raiola a Dursun) avrebbe intenzione di chiedere alla società che ne detiene il cartellino, la Juventus, di interrompere il prestito alla Sampdoria per poi essere ceduto, appunto, all’Utrecht. Matteo Brignone

Advertising

Corriere : Covid, la sorpresa dell’Africa: non c’è stata nessuna strage - borghi_claudio : A qualcuno forse fa piacere pensarlo ma non c'è stato nessun 'M5S era contrario all'obbligo e se solo la Lega fosse… - GassmanGassmann : Leggendo notizie scientifiche straniere e di alto livello sul covid nel nostro paese, le previsioni indicano 600 mo… - El_Caligo : @jrrrrtre @FrancescoITA333 @Atir____ @Silvy6701 Il punto è: Non c'è libertà. Nessuno di noi può fare ciò che vuole.… - dam3nslove : ho appena letto un tweet che mi ha fatto pensare a quando stavo alle elementari/medie e c'erano le altre classi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Tre anni fa il primo venerdì dei Fridays torinesi in piazza. «Non c’è ancora un piano clima» Corriere della Sera