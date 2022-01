L'attesa del "prigioniero" Djokovic in un hotel australiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Non il più usuale dei viaggi". Leggere oggi il post di Goran Ivanisevic, ex campione di tennis e membro dell'entourage di Novak Djokovic, fa quasi sorridere. La foto, sui divanetti dell'aeroporto Tullamarine di Melbourne, è stata scattata dopo 12 ore di volo e sullo sguardo dei partecipanti c'era stanchezza, ironia e un accenno di sorriso. Nulla lasciava presagire il pandemonio che sarebbe scoppiato di lì a poche ore. Il team del numero uno del mondo era appena arrivato in Australia e le difficoltà iniziali, comparse alla frontiera, sembravano solo delle formalità di rito. Un visto da controllare, un'esenzione al vaccino contro il coronavirus da mostrare. Poco più di burocratiche scartoffie. Poi, in programma, il trasferimento in albergo, gli allenamenti e la partecipazione agli Australian Open con l'obiettivo di difendere il titolo e superare Nadal e Federer ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Non il più usuale dei viaggi". Leggere oggi il post di Goran Ivanisevic, ex campione di tennis e membro dell'entourage di Novak, fa quasi sorridere. La foto, sui divanetti dell'aeroporto Tullamarine di Melbourne, è stata scattata dopo 12 ore di volo e sullo sguardo dei partecipanti c'era stanchezza, ironia e un accenno di sorriso. Nulla lasciava presagire il pandemonio che sarebbe scoppiato di lì a poche ore. Il team del numero uno del mondo era appena arrivato in Australia e le difficoltà iniziali, comparse alla frontiera, sembravano solo delle formalità di rito. Un visto da controllare, un'esenzione al vaccino contro il coronavirus da mostrare. Poco più di burocratiche scartoffie. Poi, in programma, il trasferimento in albergo, gli allenamenti e la partecipazione agli Australian Open con l'obiettivo di difendere il titolo e superare Nadal e Federer ...

