Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Riyadh: orari, programma, tv, streaming, favoriti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si resta a Riyadh per la sesta tappa della Dakar 2022, una delle più spettacolari competizioni raid al mondo che come accaduto negli ultimi anni si tiene nel mese di gennaio. Lo spettacolo è assicurato in quella che sarà la seconda prova consecutiva nei pressi della Capitale dell’Arabia Saudita. La competizione di oggi si disputerà nel lato ovest della cittadina araba, una sorta di segmento speculare alla tappa ad ‘anello di ieri’. La sfida odierna, l’ultima prima del giorno di riposo di domani (8 gennaio) si terrà sui 421 chilometri cronometrati (214 di trasferimento). Attenzione ancora alla navigazione ed alle dune che saranno presenti nella seconda parte della competizione. La classifica potrebbe delinearsi in vista della seconda settimana quando auto, quad, moto e ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si resta aper la sestadella, una delle più spettacolari competizioni raid al mondo che come accaduto negli ultimi anni si tiene nel mese di gennaio. Lo spettacolo è assicurato in quella che sarà la seconda prova consecutiva nei pressi della Capitale dell’Arabia Saudita. La competizione disi disputerà nel lato ovest della cittadina araba, una sorta di segmento speculare allaad ‘anello di ieri’. La sfida odierna, l’ultima prima del giorno di riposo di domani (8 gennaio) si terrà sui 421 chilometri cronometrati (214 di trasferimento). Attenzione ancora alla navigazione ed alle dune che saranno presenti nella seconda parte della competizione. La classifica potrebbe delinearsi in vista della seconda settimana quando auto, quad, moto e ...

