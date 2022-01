Covid, è possibile fare il vaccino se si è positivi? Serve un tampone o un test sierologico? (Di venerdì 7 gennaio 2022) E' possibile fare il vaccino anti Covid se si è positivi? E cosa rischia chi prende il virus e, non sapendo di essere positivo (asintomatico), va a vaccinarsi? E' meglio fare un tampone o un... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) E'ilantise si è? E cosa rischia chi prende il virus e, non sapendo di essere positivo (asintomatico), va a vaccinarsi? E' megliouno un...

Advertising

petergomezblog : Covid, Cartabellotta a Rtl: “Slogan ‘niente Dad, scuola sicura’ non è possibile con attuale circolazione. Difficile… - stanzaselvaggia : Proprio perché forse ci infetteremo tutti, abbiamo il dovere di diluire il più possibile i contagi. Anche perché i… - MediasetTgcom24 : Covid, Bassetti: possibile vaccinazioni ogni sei mesi #covid - ItaIiaSovrana : RT @DSantanche: #covid #energia #immigrati #redditodicittadinanza... Ci avevano detto che questo #governo era necessario per affrontare pa… - BerliozPG : RT @petergomezblog: Covid, Cartabellotta a Rtl: “Slogan ‘niente Dad, scuola sicura’ non è possibile con attuale circolazione. Difficile ten… -