Allegri rischia la squalifica | il retroscena post Juve-Napoli!

Al termine della partita tra Juventus e Napoli di ieri sera, pare che Massimiliano Allegri abbia protestato nei confronti dell'arbitro Sozza. Il motivo della discussione riguardava i 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, ritenuti non sufficienti dall'allenatore. A causa di questa polemica, il tecnico bianconero potrebbe rischiare la squalifica. Secondo quanto riportato da Il Tempo, infatti, la discussione del mister con il direttore di gara è stata riportata sul referto della partita. Motivo per il quale la decisione circa la squalifica spetta al Giudice sportivo. È a rischio, quindi, la presenza di Allegri sulla panchina della Juventus contro la Roma di Josè Mourinho in calendario per domenica 9 alle ore 18:30.

