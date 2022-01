Viaggio nella Grande Bellezza slitta per far spazio al GF Vip: Cesare Bocci attacca Mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cesare Bocci Grande Fratello Vip scalza Viaggio nella Grande Bellezza dalla serata di venerdì 7 gennaio. L’appuntamento culturale di Canale 5, dedicato al Quirinale in vista dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, può dunque attendere, a differenza della reazione del conduttore Cesare Bocci, che non le manda a dire. L’attore si è sfogato su Instagram contro Mediaset, postando la notizia di Viaggio nella Grande Bellezza che slitta per far spazio al reality di Alfonso Signorini. Il suo commento, a riguardo, è piuttosto lapidario: “A voi l’ardua sentenza“. E per qualcuno la sentenza è piuttosto dura. E’ ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 6 gennaio 2022)Fratello Vip scalzadalla serata di venerdì 7 gennaio. L’appuntamento culturale di Canale 5, dedicato al Quirinale in vista dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, può dunque attendere, a differenza della reazione del conduttore, che non le manda a dire. L’attore si è sfogato su Instagram contro, postando la notizia dicheper faral reality di Alfonso Signorini. Il suo commento, a riguardo, è piuttosto lapidario: “A voi l’ardua sentenza“. E per qualcuno la sentenza è piuttosto dura. E’ ...

Advertising

rtl1025 : Su RTL 102.5 Tutto Accade... con @AmorosoOF ! ???? ???? Dal 13 gennaio, sette bellissime serate nella Suite 102.5, in… - MiC_Italia : La Stanza degli schiavi, recentemente riportata alla luce a @pompeii_sites, protagonista domani lunedì 3 gennaio di… - Loredan18318646 : RT @fabiofabbretti: #ViaggioNellaGrandeBellezza slitta per far spazio al #GFVIP: Cesare Bocci attacca Mediaset - mtvitalia : Un viaggio nella mente del campione di Freeski Sammy Carlson #actionsports @dcshoes >> - fabiofabbretti : #ViaggioNellaGrandeBellezza slitta per far spazio al #GFVIP: Cesare Bocci attacca Mediaset -