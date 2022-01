Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO KRZYSZTOF PIATEK ALLA FIORENTINA I dettagli alle 23 a 'Calciomercato - L'Originale'… - FirenzePost : Fiorentina, mercato: arriva Piatek (ex Milan e Genoa), un rinforzo per l’attacco - ILTOROSIAMONOI : Il mercato delle altre: colpo di scena Piatek,sceglie la Fiorentina - ivano_cardone : RT @romanewseu: #Mourinho: 'Il profilo del nostro mercato non sarà simile ad Atalanta e Fiorentina che spendono 20-25 milioni. Dobbiamo mig… - andreastoolbox : Mercato Fiorentina, ecco Piatek. L'attaccante polacco è a un passo - Sport - Calcio - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina mercato

Firenze, 6 gennaio 2022 - Mancava l'attaccante all'appello, quello chiamato a fare il vice - Vlahovic , il garante per Italiano di una soluzione in più. Lanon ha perso tempo e dopo l'ingaggio di Ikoné , ha chiuso anche per Krzysztof Piatek, il "pistolero" polacco portato in Italia dal Genoa. I viola l'hanno strappato proprio ad un possibile ...Il tecnico, in attesa di qualche aiuto sul(gli obiettivi sono Botman del Lille e Kolo ... mentre per Bologna - Inter, Atalanta - Torino,- Udinese e Salernitana - Venezia, come ...Il giocatore, 26 anni, era nel mirino del Genoa e del Torino, ma ha scelto il progetto viola e lascerà l'Hertha Berlino fiorentina, piatek, attacco ...In queste ore convulse ha insistito il Gakatasaray ma ormai Piatek pare aver scelto la Fiorentina. La Fiorentina l'ha spuntata come ha spiegato Sky con un prestito a 15 milioni Piatek ha deciso dunque ...