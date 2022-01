Biathlon | starlist Sprint uomini Oberhof 2022 | orari | tv | programma | streaming | pettorali degli azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Venerdì 7 gennaio (ore 11.30) si disputerà lamaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di. Si riparte dalla località tedesca dopo la pausa natalizia e si preannuncia grande spettacolo in questa gara sui 10 km intervallati da due serie al poligono (una in piedi e una a terra), i cui distacchi determineranno anche l’ordine di partenza dell’inseguimento di domenica. L’Italia spera in un buon risultato da parte di Dominik Windisch (pettorale numero 11, scatterà alle ore 11.35), Thomas Bormolini (pettorale numero 48, partirà alle ore 11.54), Tommaso Giacomel (pettorale numero 75, scatterà alle 12.07) e Didier Bionaz (pettorale numero 91, scatterà alle 12.15). Di seguito la startlist, ildettagliato, idi partenza, ...