Nel Lazio, domenica open day vaccinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) – Nel Lazio, in zona gialla, continua la corsa al vaccino. La Regione ha organizzato per domenica 9 gennaio un 'open day' vaccinale straordinario. A partire da oggi sarà possibile effettuare la prenotazione sul portale regionale prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it. Non è stato comunicato, per ora, quale vaccino verrà somministrato tra i due a mRna a disposizione, Pfizer e Moderna. Da ricordare che per le terze dosi sono gli unici due vaccini autorizzati. Chi ha effettuato le prime due dosi con Pfizer può ricevere Moderna come terza dose e viceversa. "Per la dose booster possono prenotarsi tutti coloro che hanno ricevuto la seconda dose dal almeno 120 giorni", ha spiegato la Regione.

