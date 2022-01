Napoli e un futuro da decidere: Ospina, Malcuit, Ghoulam Juan Jesus e Mertens in scadenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli dovrà risolvere il nodo rinnovi con quattro giocatori: in scadenza Ospina, Malcuit, Juan Jesus e Mertens Il Napoli dopo aver perso Insigne, deve risolvere i nodi contrattuali con altri quattro giocatori. In scadenza ci sono Ospina, Ghoulam, Malcuit, Juan Jesus e Mertens. Il portiere colombiano potrebbe partire a giugno, anche perché il Napoli è deciso a puntare su Meret. Stessa sorte per Ghoulam, visti i tanti infortuni e l’ingaggio pesante i partenopei non sono disposti a rinnovare. Juan Jesus ha un accordo per un prolungamento di un anno ma ci sarà da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildovrà risolvere il nodo rinnovi con quattro giocatori: inIldopo aver perso Insigne, deve risolvere i nodi contrattuali con altri quattro giocatori. Inci sono. Il portiere colombiano potrebbe partire a giugno, anche perché ilè deciso a puntare su Meret. Stessa sorte per, visti i tanti infortuni e l’ingaggio pesante i partenopei non sono disposti a rinnovare.ha un accordo per un prolungamento di un anno ma ci sarà da ...

