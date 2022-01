Covid | Zoff | ' vaccino obbligatorio per over 60? Chi deve decidere farà scelta giusta' **

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. - (Adnkronos) - "Quello che deciderà il gno di concerto con il Cts per me andrà bene. Se decideranno per l'obbligo vaccinale per gli60 vorrà dire che sarà la cosada fare. Io sono già immunizzato e non ho problemi". Così all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982, Dino, in merito all'ipotesi di obbligo vaccinale per gli60.

