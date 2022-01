Caso Djokovic, il numero uno in Australia non può scendere dall’aereo. Il premier: “Senza prove dell’esenzione non entra nel paese” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo di Victoria ha rifiutato la richiesta di sbarco ufficialmente per una questione di visti. La vicenda sta scatenando polemiche nel mondo del tennis Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo di Victoria ha rifiutato la richiesta di sbarco ufficialmente per una questione di visti. La vicenda sta scatenando polemiche nel mondo del tennis

Advertising

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - fanpage : ll governo federale ha fatto sapere di poter bloccare gli ingressi per gli arrivi internazionali dei non vaccinati,… - LaStampa : Caso Djokovic, Panatta: 'Il serbo come il Marchese del Grillo: io so' io e voi non siete un c.' - DlymaMohamed2 : RT @RaiNews: Le autorità dello Stato di Victoria hanno negato la richiesta di visto a #Djokovic e al suo team perché avrebbero presentato u… - sophiespurring : RT @aforista_l: Il caso di #Djokovic dimostra che gli interessi economici calpestano sfacciatamente tutto il resto. -