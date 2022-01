Sci alpino | startlist slalom Zagabria 2022 | orari | tv | programma | streaming | pettorali degli azzurri

Leggi su oasport

(Di martedì 4 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci2021-è pronta per il suo secondo capitolo in quel di. Va in scena lomaschile sulla Crveni Spust, dopo la gara femminile disputata oggi che ha ufficialmente dato il via aldel Circo Bianco. Come si è visto con le donne, la pista croata è letteralmente ai limiti della praticabilità. Pochissime neve, prati che sbucano dal manto nevoso e foglie che accompagnano i passaggi delle atlete. Come se non bastasse nella giornata di domani le previsioni parlano ancora di temperature alte e pioggia, per una condizione che potrebbe addirittura costringere gli organizzatori a prendere decisioni pesanti, per evitare un’altra brutta figura come ieri. Si inizierà alle ore 15.30 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 18.45. IN TV – Lo ...