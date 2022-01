Napoli, non solo Insigne: a giugno un altro big potrebbe dire addio (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Napoli ha adottato la linea dura per quanto riguarda i rinnovi, per questo motivo il primo azzurro a lasciare Castel Volturno in estate sarà Lorenzo Insigne con destinazione Toronto. Ma potrebbe non essere l’unico big a salutare il club partenopeo a fine stagione. Insigne Mertens Napoli Tra i contratti in scadenza fine stagione che il presiedente De Laurentiis non ha intenzione di rinnovare se non al ribasso, ci sono quelli di Faouzi Ghoulam e Dries Mertens. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attaccante belga, che attualmente percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro, difficilmente potrebbe accettare un contratto al ribasso. Dunque, a fine stagione insieme ad Insigne a fare le valigie potrebbe esserci anche Mertens. Ilaria ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilha adottato la linea dura per quanto riguarda i rinnovi, per questo motivo il primo azzurro a lasciare Castel Volturno in estate sarà Lorenzocon destinazione Toronto. Manon essere l’unico big a salutare il club partenopeo a fine stagione.MertensTra i contratti in scadenza fine stagione che il presiedente De Laurentiis non ha intenzione di rinnovare se non al ribasso, ci sono quelli di Faouzi Ghoulam e Dries Mertens. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attaccante belga, che attualmente percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro, difficilmenteaccettare un contratto al ribasso. Dunque, a fine stagione insieme ada fare le valigieesserci anche Mertens. Ilaria ...

Advertising

_Morik92_ : #Dybala è in forma e si sta allenando molto bene in gruppo. È motivato per scendere in campo col #Napoli. Non è da… - sscnapoli : Il Calendario SSC Napoli 2022 è in tutte le edicole della Campania con il Corriere dello Sport-Stadio. Se non lo tr… - ciropellegrino : Non hai mai suonato forte come ora, sei sempre insieme a noi. #PinoDaniele #napoli #4gennaio - Giggi711 : @80AirasoR80 @Lor_Insigne Da romanista ti avrei voluto sempre nella mia squadra hai una grande classe,spero di rive… - Bartstard07 : @capuanogio Come mai non hai dato la colpa all’Asl di Napoli? -