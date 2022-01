(Di martedì 4 gennaio 2022)di fronte all'aumento dei contagi a livello globale, modifica il calendario di alcune rassegne internazionali b2b (business to business) in programma tra gennaio e febbraio 2022. A seguito ...

Advertising

fisco24_info : Covid: Veronafiere rimodula programmazione: Slittano alcuni appuntamenti previsti ad inizio 2022 - AgriculturaIT : Covid. @fieragricola rinviata: si svolgerà dal 2 al 5 marzo. Tutte le nuove date di Veronafiere / @pressVRfiere… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veronafiere

Agenzia ANSA

Le variazioni nel calendario invernale disono state condivise con le associazioni di categoria e gli espositori e riguardano rassegne b2b di livello internazionale. . 4 gennaio 2022...dal CTS e continuamente aggiornati e in ottemperanza con quanto previsto dal "Protocollo19" della associazione di categoria AEFI (Associazione esposizioni e fiere italiane),ha ...Veronafiere di fronte all'aumento dei contagi a livello globale, modifica il calendario di alcune rassegne internazionali b2b (business to business) in programma tra gennaio e febbraio 2022. (ANSA) ...L'ente fieristico ha deciso di modificare il calendario di alcune rassegne internazionali b2b in programma tra gennaio e febbraio 2022 ...