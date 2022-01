Auto di coppia gay vandalizzata con insulti omofobi (Di martedì 4 gennaio 2022) La scritta ‘gay’ incisa sulla portiera, i tergicristalli rotti e lo sportellino del serbatoio asportato. E’ quanto accaduto all’Auto di una coppia omosessuale che vive a Torino e che a fine dicembre si è ritrovata la vettura in queste condizioni e ha presentato denuncia ai carabinieri. La coppia, giovani residenti nel capoluogo piemontese da circa un anno, aveva lasciato la vettura, una Skoda, parcheggiata nello stesso luogo da un paio di giorni, come d’abitudine. Poi il 27 dicembre l’hanno ritrovata danneggiata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Borgo San Donato. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 4 gennaio 2022) La scritta ‘gay’ incisa sulla portiera, i tergicristalli rotti e lo sportellino del serbatoio asportato. E’ quanto accaduto all’di unaomosessuale che vive a Torino e che a fine dicembre si è ritrovata la vettura in queste condizioni e ha presentato denuncia ai carabinieri. La, giovani residenti nel capoluogo piemontese da circa un anno, aveva lasciato la vettura, una Skoda, parcheggiata nello stesso luogo da un paio di giorni, come d’abitudine. Poi il 27 dicembre l’hanno ritrovata danneggiata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Borgo San Donato. L'articolo proviene da Nuova Società.

