Facebook, attenzione al messaggio su Messenger: è un pericoloso virus (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le trappole online tormentano gli utenti. L’ultima riguarda Facebook e Messenger. Per questo motivo dobbiamo fare attenzione a questo messaggio. Facebook e Messenger (AdobeStock)Il mondo online non regala solo sicurezza e aspetti positivi. Ci sono tantissime trappole a cui bisogna stare attenti. Qualsiasi mossa può costare caro e avere delle conseguenze davvero sgradevoli. Ad esempio, nel periodo di Natale sono aumentate a dismisura certe truffe. Ecco perché bisogna sempre tenere la guardia alta così da non correre pericoli. Altri tipi di pericolo, invece, riguarda i nostri dati e quelli dei nostri conti. L’ENISA ha infatti divulgato dei numeri allarmanti. Nel corso degli ultimi due anni sono aumentati i casi di furto di queste informazioni. La curva sale anche ... Leggi su chenews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le trappole online tormentano gli utenti. L’ultima riguarda. Per questo motivo dobbiamo farea questo(AdobeStock)Il mondo online non regala solo sicurezza e aspetti positivi. Ci sono tantissime trappole a cui bisogna stare attenti. Qualsiasi mossa può costare caro e avere delle conseguenze davvero sgradevoli. Ad esempio, nel periodo di Natale sono aumentate a dismisura certe truffe. Ecco perché bisogna sempre tenere la guardia alta così da non correre pericoli. Altri tipi di pericolo, invece, riguarda i nostri dati e quelli dei nostri conti. L’ENISA ha infatti divulgato dei numeri allarmanti. Nel corso degli ultimi due anni sono aumentati i casi di furto di queste informazioni. La curva sale anche ...

Advertising

PantheonVerona : Zaia, tramite la sua pagina ufficiale di Facebook, ha portato all'attenzione un'animazione di Cartoni morti per spi… - aniimulavagula : 2022 iniziato da 3 giorni e io mi devo leggere stati su facebook scritti da persone che sfruttano i loro parenti ne… - SaviCarlone : @zorrobw - guidop1967 : RT @Risorgiamo: ATTENZIONE! STOP CERTIFICATO VERDE SUL LAVORO!!! DAL 1° GENNAIO NON E' PIU' NECESSARIO! IL GOVERNO, volutamente o non volut… - Sfranky861 : RT @Risorgiamo: ATTENZIONE! STOP CERTIFICATO VERDE SUL LAVORO!!! DAL 1° GENNAIO NON E' PIU' NECESSARIO! IL GOVERNO, volutamente o non volut… -