Australian Open 2022, Craig Tiley su Djokovic: “La situazione presto si chiarirà, anche se è un po’ tardi” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una vera e propria telenovela. La presenza di Novak Djokovic ai prossimi Australian Open (17-30 gennaio) ha queste caratteristiche. Come è noto, il n.1 del mondo ha dato forfait per l’ATP Cup e non è dato sapere se sarà al via dello Slam a Melbourne, Major che il serbo ha vinto in nove circostanze. Il tempo passa e questo non favorisce una partecipazione dell’asso nativo di Belgrado. Sono ancora previsti dei voli charter che potrebbero imbarcare dei tennisti con esenzioni mediche, ma questi particolari non sono noti per la riservatezza che Nole stesso ha imposto. L’iter da seguire nel caso è molto preciso e l’ha ribadito il direttore di Tennis Australia, Craig Tiley, in un’intervista a Today: “Arrivando in Australia, ogni atleta che entra deve essere vaccinato e mostrarne la prova, o deve aver fatto ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una vera e propria telenovela. La presenza di Novakai prossimi(17-30 gennaio) ha queste caratteristiche. Come è noto, il n.1 del mondo ha dato forfait per l’ATP Cup e non è dato sapere se sarà al via dello Slam a Melbourne, Major che il serbo ha vinto in nove circostanze. Il tempo passa e questo non favorisce una partecipazione dell’asso nativo di Belgrado. Sono ancora previsti dei voli charter che potrebbero imbarcare dei tennisti con esenzioni mediche, ma questi particolari non sono noti per la riservatezza che Nole stesso ha imposto. L’iter da seguire nel caso è molto preciso e l’ha ribadito il direttore di Tennis Australia,, in un’intervista a Today: “Arrivando in Australia, ogni atleta che entra deve essere vaccinato e mostrarne la prova, o deve aver fatto ...

