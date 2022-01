Viaggio nei non luoghi (Di domenica 2 gennaio 2022) Città industriali abbandonate, «copie» di capitali illustri, isole impossibili e confini contesi. Dall’Oriente alla Pianura padana, passando per la Danimarca e l’Appennino laziale. Un Atlante traccia la mappa dei 100 posti «inutili», ma ricchi di vicende straordinarie. Una rivincita della geografia e della storia in un mondo sempre più virtuale. Mai visto un villaggio western sopra Domodossola. Eppure c’erano le baracche di legno, la chiesa, la scuola, il saloon e forse anche il pianista. Provaci ancora Sam. Casablanca o El Paso? Si chiamava in modo più ruspante, Balmalonesca, ed era grande: ci abitavano i 5.000 operai arrivati da ogni parte d’Italia che alla fine dell’Ottocento scavarono i 19,8 chilometri del tunnel ferroviario del Sempione. La città attraversata da strade di fango, «nera di fumo e sudiciume» come la descrisse un reportage del Corriere della Sera, era adagiata ... Leggi su panorama (Di domenica 2 gennaio 2022) Città industriali abbandonate, «copie» di capitali illustri, isole impossibili e confini contesi. Dall’Oriente alla Pianura padana, passando per la Danimarca e l’Appennino laziale. Un Atlante traccia la mappa dei 100 posti «inutili», ma ricchi di vicende straordinarie. Una rivincita della geografia e della storia in un mondo sempre più virtuale. Mai visto un villaggio western sopra Domodossola. Eppure c’erano le baracche di legno, la chiesa, la scuola, il saloon e forse anche il pianista. Provaci ancora Sam. Casablanca o El Paso? Si chiamava in modo più ruspante, Balmalonesca, ed era grande: ci abitavano i 5.000 operai arrivati da ogni parte d’Italia che alla fine dell’Ottocento scavarono i 19,8 chilometri del tunnel ferroviario del Sempione. La città attraversata da strade di fango, «nera di fumo e sudiciume» come la descrisse un reportage del Corriere della Sera, era adagiata ...

