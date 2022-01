Inizia l’anno col piede giusto, in 1000 ad Aviano (Di domenica 2 gennaio 2022) Gran successo per la seconda edizione della manifestazione “Inizia l’anno col piede giusto”, evento podistico a carattere ludico-motorio che oggi, domenica 2 gennaio, ad Aviano, ha coinvolto un migliaio di appassionati provenienti da tutto il Pordenonese. Si è corso e camminato, nel pieno rispetto dei protocolli di contenimento dell’emergenza sanitaria, sul percorso circolare permanente del Santuario Madonna del Monte, inaugurato il 2 dicembre 2008. I tre percorsi – 5, 8 e 12 km – si sono sviluppati su sentieri, strade bianche e strade asfaltate, offrendo moderati dislivelli. Era inoltre disponibile un percorso di 5 km completamente pianeggiante, adatto anche ai meno allenati. Un modo come un altro per festeggiare all’aria aperta e in compagnia, l’inizio ... Leggi su udine20 (Di domenica 2 gennaio 2022) Gran successo per la seconda edizione della manifestazione “col”, evento podistico a carattere ludico-motorio che oggi, domenica 2 gennaio, ad, ha coinvolto un migliaio di appassionati provenienti da tutto il Pordenonese. Si è corso e camminato, nel pieno rispetto dei protocolli di contenimento dell’emergenza sanitaria, sul percorso circolare permanente del Santuario Madonna del Monte, inaugurato il 2 dicembre 2008. I tre percorsi – 5, 8 e 12 km – si sono sviluppati su sentieri, strade bianche e strade asfaltate, offrendo moderati dislivelli. Era inoltre disponibile un percorso di 5 km completamente pianeggiante, adatto anche ai meno allenati. Un modo come un altro per festeggiare all’aria aperta e in compagnia, l’inizio ...

Advertising

UniPadova : ?? Buon 2022! Inizia oggi l’anno del nostro ottocentenario! Celebriamo insieme i nostri primi ottocento anni di sto… - udine20 : Inizia l’anno col piede giusto, in 1000 ad Aviano - - silvanapanigall : RT @P_M_1960: La Lega chiederà un referendum sul nucleare. Salvini inizia l’anno proponendo ricette vecchie e sbagliate per risolvere il pr… - quetefrega : @mariolavia E mo la Geloni che fa? Conte è ancora in età presenile per passare di là... Gli si sono smontati i pian… - Peppe_Leggio : RT @P_M_1960: La Lega chiederà un referendum sul nucleare. Salvini inizia l’anno proponendo ricette vecchie e sbagliate per risolvere il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia l’anno Covid Veneto 1 gennaio, oggi l'anno inizia con un record negativo: 14.270 casi e 12 morti - il Resto del Carlino il Resto del Carlino