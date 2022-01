Notte di Capodanno a Napoli, va sul balcone a fumare una sigaretta e viene ferito da un proiettile vagante (Di sabato 1 gennaio 2022) A tre ore dalla mezzaNotte, c'è già il primo ferito grave da botti di Capodanno a Napoli. Verso le 21 un 40enne srilankese s'è recato presso l' ospedale dei Pellegrini con una ferita da colpo d'arma ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) A tre ore dalla mezza, c'è già il primograve da botti di. Verso le 21 un 40enne srilankese s'è recato presso l' ospedale dei Pellegrini con una ferita da colpo d'arma ...

