(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio di fine anno del Presidenteè stato perfettamente in linea con la cifra morale del suo difficile ma impeccabile Settennato: unaipiù che aidella politica, ma anche un forte richiamo alla coesione nazionale che passa necessariamente dalla sintonia tra popolo e istituzioni, soprattutto nei momenti di emergenza, e l'appello a fidarsi della scienza va in questa direzione”. Lo afferma la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria. “-aggiunge- ha indicato la rotta per accompagnare il Paese fuori dalla crisi pandemica: lo scudo dei vaccini, il rapporto stretto con l'Europa, l'investimento sui giovani, le ...

TV7Benevento : Mattarella: Bernini, 'congedo sobrio, concreto e diretto più a cittadini che a palazzi'...

Condividi questo articolo:Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – "La lettera di mio padre agli studenti quando è andato in pensione non sarà mai dimenticata. Neppure io la dimenticherò. Una lettera bellissima ...
Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella è stato perfettamente in linea con la cifra morale del suo difficile ma impeccabile Settennato: un congedo sobrio, conc ...