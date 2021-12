Panna | uova | cannella e caffè | lo zabaione con una marcia in più Infallibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Loè uno dei dolci più buoni e antichi che esistano, con l’aggiunta di… diventa la ragione per un risveglio da re, se mangiato al mattino per colazione, oppure un post pranzo gustosissimo, magari accompagnato da qualche biscotto. E perché no, questo dessert sarà. perfetto anche a fine pasto, dopo una cena tra amici e/o familiari più stretti! La ricetta tradizionale verrà arricchita dal gusto intenso del, con una spolverata diallae miele. Pochi semplici passaggi e un risultato delizioso! Curiose? Allora non perdetevi i nostri consigli di seguito!: lopiù buono che c’è! La ricetta Per ...