Quirinale: Bindi, ‘di fronte a rischio spaccatura, tifo per Draghi al Colle’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Mi fa piacere che il mio paese goda di stima internazionale e venga portato ad esempio nella lotta alla pandemia. Credo però che questi giudizi più che alla situazione reale dell’Italia siano riferiti all’affidabilità e all’autorevolezza di Sergio Mattarella e Mario Draghi”. Così Rosy Bindi in un’intervista al Manifesto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Mi fa piacere che il mio paese goda di stima internazionale e venga portato ad esempio nella lotta alla pandemia. Credo però che questi giudizi più che alla situazione reale dell’Italia siano riferiti all’affidabilità e all’autorevolezza di Sergio Mattarella e Mario”. Così Rosyin un’intervista al Manifesto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

DomaniGiornale : Da #Cartabia a #Casellati, fino a #Finocchiaro, #Bindi, #Moratti: le donne stanno riprendendo quota per il… - armdigennaro : RT @jacopo_iacoboni: “Vorrei una donna al Quirinale” Per me vanno bene Santanché, o Casellati, o Rosy Bindi, o Emma Bonino, o Paola Taverna - BarbaraFantechi : RT @Dario_Accolla: E poi: – Casini, per cui le persone Lgbt+ non sono famiglia – Cartabia, che è ciellina e daje a ride – Rosy Bindi, 'un b… - m_1234557 : RT @jacopo_iacoboni: “Vorrei una donna al Quirinale” Per me vanno bene Santanché, o Casellati, o Rosy Bindi, o Emma Bonino, o Paola Taverna - Lucia41194788 : RT @jacopo_iacoboni: “Vorrei una donna al Quirinale” Per me vanno bene Santanché, o Casellati, o Rosy Bindi, o Emma Bonino, o Paola Taverna -