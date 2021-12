Fiorentina | 4 positivi | uno è un giocatore

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quattroall'interno della prima squadra della: è il responso dei tamponi effettuati oggi in occasione del raduno dopo la pausa natalizia. Tra i quattrotutti asintomatici, ...

ASCOLTA Con un comunicato ufficiale, laha confermato la positività al Covid di quattro elementi del gruppo squadra Quattroal Covid nella. Lo comunica la stessa società viola. COMUNICATO - "ACFcomunica che, nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid - 19 svolti quest'oggi, ...Quattroall'interno della prima squadra della: è il responso dei tamponi effettuati oggi in occasione del raduno dopo la pausa natalizia. Tra i quattrotutti asintomatici, fa ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Anche nella Fiorentina ci sono novità relative al Covid. Come comunicato attraverso una nota della società su acffiorentina.c ...Aumentano a dismisura i contagi tra i club di Serie A. Anche la Fiorentina ha annunciato di avere quattro positivi, di questi solo uno è un calciatore. A dare la notizia la ...