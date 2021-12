Variante Omicron, ondata record di contagi nel mondo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) record di contagi covid nel mondo, complice la Variante Omicron. Dagli Usa alla Gran Bretagna fino all’Italia, è boom di nuovi casi di coronavirus in questa nuova ondata che si sta abbattendo sulla popolazione durante le festività di Natale 2021 e Capodanno. Numeri altissimi anche per i tamponi, come in Italia, dove in 24 ore ne sono stati processati 1.034.677, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 7,5%, secondo i dati del ministero della Salute. I nuovi contagi sono stati 78.313 nel nostro Paese e si sono registrati altri 202 morti, i dati più alti della quarta ondata. Sotto i riflettori l’ipotesi di riduzione della quarantena per i vaccinati con terza dose entrati a contatto con positivi. Per affrontare la tematica è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dicovid nel, complice la. Dagli Usa alla Gran Bretagna fino all’Italia, è boom di nuovi casi di coronavirus in questa nuovache si sta abbattendo sulla popolazione durante le festività di Natale 2021 e Capodanno. Numeri altissimi anche per i tamponi, come in Italia, dove in 24 ore ne sono stati processati 1.034.677, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 7,5%, secondo i dati del ministero della Salute. I nuovisono stati 78.313 nel nostro Paese e si sono registrati altri 202 morti, i dati più alti della quarta. Sotto i riflettori l’ipotesi di riduzione della quarantena per i vaccinati con terza dose entrati a contatto con positivi. Per affrontare la tematica è stato ...

