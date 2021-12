Super green pass, da palestre a bar: cos’è e dove serve, regole (Di martedì 28 dicembre 2021) Super green pass sempre più necessario in Italia dopo le restrizioni previste dal Decreto Natale. Dalle palestre ai bar e ristoranti, cinema, teatri, stadi. Si allunga la lista dei luoghi dove la certificazione verde rilasciata solamente a chi è vaccinato o guarito – il green pass rafforzato – è indispensabile. Con l’impennata dei contagi, dovuta alla diffusione della variante Omicron, dal governo è arrivata una nuova stretta. green pass rafforzato, cos’è Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021)sempre più necessario in Italia dopo le restrizioni previste dal Decreto Natale. Dalleai bar e ristoranti, cinema, teatri, stadi. Si allunga la lista dei luoghila certificazione verde rilasciata solamente a chi è vaccinato o guarito – ilrafforzato – è indispensabile. Con l’impennata dei contagi, dovuta alla diffusione della variante Omicron, dal governo è arrivata una nuova stretta.rafforzato,Perrafforzato si intende la Certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o ...

