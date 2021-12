Gualtieri: Roma ancora a macchia di leopardo, ma Ama più reattiva (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Roma sta migliorando ancora a macchia di leopardo, ci sono zone dove il miglioramento non c’è e ci deve essere. Sul territorio, i Municipi stanno facendo un lavoro importante e di dialogo con Ama, anche per intercettare criticità. L’Ama sta avendo una reattività maggiore, che non riceve e raccoglie solo le criticità, ma si attiva per risolverle”. Lo afferma Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, nella conferenza stampa sul piano straordinario dì pulizia della città. “Un altro aspetto su cui lavorare è il ‘rompete le righe’ dei commercianti che stanno scaricando qualsiasi cosa nei cassonetti delle utenze domestiche”, evidenzia il sindaco. “Questa è una fatica di Sisifo su cui lavoriamo per risolvere il dimezzamento che ha portato al ‘rompete le righe’ ma lavoreremo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)– “sta migliorandodi, ci sono zone dove il miglioramento non c’è e ci deve essere. Sul territorio, i Municipi stanno facendo un lavoro importante e di dialogo con Ama, anche per intercettare criticità. L’Ama sta avendo una reattività maggiore, che non riceve e raccoglie solo le criticità, ma si attiva per risolverle”. Lo afferma Roberto, sindaco di, nella conferenza stampa sul piano straordinario dì pulizia della città. “Un altro aspetto su cui lavorare è il ‘rompete le righe’ dei commercianti che stanno scaricando qualsiasi cosa nei cassonetti delle utenze domestiche”, evidenzia il sindaco. “Questa è una fatica di Sisifo su cui lavoriamo per risolvere il dimezzamento che ha portato al ‘rompete le righe’ ma lavoreremo ...

