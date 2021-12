Vieri: «Inaccettabile che la Juve non giochi a calcio» (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Cosa mi ha colpito negativamente fin qui in Serie A? Il non giocare della Juve. Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. Una delle società più prestigiose al mondo non può giocare un calcio così brutto: non è accettabile». L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Cosa mi ha colpito negativamente fin qui in Serie A? Il non giocare della. Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre laè sempre molto indietro e offre unsterile, fermo. Una delle società più prestigiose al mondo non può giocare uncosì brutto: non è accettabile». L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Christian Vieri: «Inaccettabile che la Juventus non giochi a calcio. Italiano sta facendo un lavoro interessantissi… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Vieri: «Inaccettabile che la Juve non giochi a calcio»: «Cosa mi ha colpito negativamente fin… - _enz29 : RT @GoalItalia: 'La Juve? Non gioca a calcio: è inaccettabile' ?? Vieri analizza la prima parte di stagione in Serie A ?? - GoalItalia : 'La Juve? Non gioca a calcio: è inaccettabile' ?? Vieri analizza la prima parte di stagione in Serie A ?? - gilnar76 : Vieri: «Juve sterile, inaccettabile che Allegri giochi un calcio così brutto» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -