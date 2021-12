Super green pass obbligatorio al bancone del bar. Per i gestori “è un caos” ma i clienti sono soddisfatti: “Più sicurezza per tutti” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal giorno di Natale il Super green pass è obbligatorio anche per le consumazioni al bancone di bar e ristoranti. La maggior parte dei baristi si lamenta: “C’è disagio e confusione perché la gente pensa che non sia obbligatorio”, ha spiegato un gestore. Un altro barista aggiunge: “Stiamo incontrando grandissime difficoltà, è un caos. È impensabile che non dia problemi”. “Alcuni clienti ci vengono addosso, come se la colpa fosse nostra”, ha detto il proprietario di un caffè. I clienti invece sono quasi tutti a favore: “È giusto così – ha detto un uomo in fila al bancone -, in qualche modo dobbiamo arginare questa pandemia che sembra non fermarsi”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal giorno di Natale ilanche per le consumazioni aldi bar e ristoranti. La maggior parte dei baristi si lamenta: “C’è disagio e confusione perché la gente pensa che non sia”, ha spiegato un gestore. Un altro barista aggiunge: “Stiamo incontrando grandissime difficoltà, è un. È impensabile che non dia problemi”. “Alcunici vengono addosso, come se la colpa fosse nostra”, ha detto il proprietario di un caffè. Iinvecequasia favore: “È giusto così – ha detto un uomo in fila al-, in qualche modo dobbiamo arginare questa pandemia che sembra non fermarsi”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

