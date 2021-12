Pregliasco | ' Rivedere le regole sulla quarantena | o sarà lockdown generalizzato'

(Di lunedì 27 dicembre 2021)le quarantene dei positivi o dei contatti dei positivi, nell'ambito di una revisione dellealmeno per i vaccinati. Dopo le parole di Matteo Bassetti , anche il virologo Fabrizio ...

le quarantene dei positivi o dei contatti dei positivi, nell'ambito di una revisione delle ... Dopo le parole di Matteo Bassetti , anche il virologo Fabrizio, all'Adnkronos Salute, ...E' il quadro che il professor Fabrizio, virologo e docente dell'Università Statale di ... Intanto, è necessariole regole della quarantena o si rischia un lockdown generalizzato, ...Rivedere le quarantene dei positivi o dei contatti dei positivi, nell'ambito di una revisione delle regole almeno per i vaccinati. Dopo le parole di Matteo Bassetti, anche ..."Il rischio è che, applicando alla nuova variante le norme sulla quarantena e gli isolamenti fiduciari pensate in un'altra fase della pandemia, ci si ritrovi in un lockdown generalizzato di fatto", ha ...