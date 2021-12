Ieri e oggi Chiuso e aperto Racconto di Natale  

Leggi su agi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Un anno fa molti tra noi trascorsero illontano dalla famiglia, vivevamo in una strano Paese, in una dimensione da romanzo distopico con i maccheroni in cottura e gli aperitivi su Zoom, indimenticabili. L'Italia era prigioniera di un surreale lockdown, il commercio era al lumicino con orari da coprifuoco, l'economia in piena depressione (anche l'anima), il governo era regolarmente in crisi nonostante l'apparente buono stato di salute che manifestavano i like su Facebook, la vita quotidiana si svolgeva con l'inscalfibile convinzione d'essere regolata fin nei minimi particolari, al punto che decollò a razzo il dilemma tra opinionisti di varia umanità, giuristi e politici: chi sono i congiunti? Status non ben definito che si complicò via faq di Palazzo Chigi e divenne un "lasciapassare" per le feste e una questione filosofica sulle declinazioni ...