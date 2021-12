Corea del Sud, graziata l'ex presidente Park Geun - hye (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Corea del Sud ha graziato l'ex presidente Park Geun - hye, condannata a oltre 20 anni di carcere in uno scandalo di corruzione tentacolare. La Park era in una lista di persone per un'amnistia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ladel Sud ha graziato l'ex- hye, condannata a oltre 20 anni di carcere in uno scandalo di corruzione tentacolare. Laera in una lista di persone per un'amnistia ...

Pechino 2022, il Giappone si unisce al boicottaggio diplomatico La Corea del Sud, un altro alleato degli Stati Uniti, da parte sua ha annunciato all'inizio della scorsa settimana che non avrebbe boicottato diplomaticamente i Giochi, citando la necessità di ...

Bandero torna in Corea Hyundai Skywalkers è dovuto tornare sul mercato. La squadra coreana ha dovuto cambiare per l'infortunato di Ronald Jimenez, che si era unito alla squadra a settembre dopo aver lasciato la Polonia. Un ...

