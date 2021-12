**Governo: da Cdm via libera definitivo ad assegno unico** (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Via libera definitivo dal Consiglio dei ministri all’assegno unico universale per le famiglie con figli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Viadal Consiglio dei ministri all’unico universale per le famiglie con figli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

